بتروجت يتعاقد مع ثنائي طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة بتروجت فى التعاقد مع أحمد أوكا وإبراهيم صلاح لاعبا طلائع الجيش على سبيل البيع النهائى فى إطار خطة الإدارة بالتعاقد مع لاعبين على مستوى عالى للمنافسة والعودة سريعا لدورى الأضواء. وتعاقد مع عدد من النجوم على رأسهم أحمد رؤوف مهاجم الأهلى الأسبق وحسين حمدى مهاجم الزمالك الأسبق لتدعيم مركز رأس الحربة بالإضافة لثلاثى كوكاكولا إسلام كانو وأحمد الحسيني وإيهاب عبدالمحسن. Advertisements وأكد محمد عودة فى تصريحات خاصة، أن فترة الإعداد تسير بشكل منظم طبقا للرؤية التى وضعها بجانب جهازه المعاون فى بناء فريق جديد للفريق البترولى يستطيع المنافسة والعودة الموسم المقبل لدورى الأضواء . كان فريق بتروجت قد هبط الموسم الحالى بعد الوصول للنقطة 35 فى المركز السادس عشر للدورى .

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