شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس ينهي أزمة " ميسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهي مجلس إدارة منتخب السويس أزمة الـ20 ألف جنيه مستحقات لاعبه السابق محمود ميسي الذي قام باستلام المبلغ في يناير الماضي أثناء فترة إعارته من حرس الحدود و لم يتم قيده ضمن قائمة الفريق .

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و قام أعضاء مجلس الإدارة الرئيس و أمين الصندوق بتحمل نصف قيمة المبلغ والجهاز الاداري النصف الأخر وتم توريد المبلغ بخزينة النادي لتنتهي الأزمة التي تسببت في غضب جماهير و أعضاء النادي منذ مارس الماضي عقب اكتشاف عدم قيد اللاعب علي الرغم من إقامته شهرين بالنادي واستلامه الأقساط الشهرية لعقده بانتظام وهو يعتبر مخالفة مالية للمجلس قبل انهاؤه الأزمة وتحمل المبلغ .

من ناحية أخرى يعود الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات مساء اليوم بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق استعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني و ييدأ من يوم الثلاثاء مجموعة مباريات وديه لتجهيز الفريق و الاستقرار علي القائمه النهائيه قبل انطلاق معسكر الاسكندريه بعد عيد الاضحي المبارك