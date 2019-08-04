رينار يتحدث عن مهتمته وأهدافه بعد تولي تدريب منتخب السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

صرح هيرفي رينار المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية، أن مهمته خلال فترة عمله هي اكتشاف أبرز اللاعبين، فيما أكد أن أحد أهدافه التأهل لكأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) عدة تغريدات لتصريحات رينار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم.

وقال رينار :"أود أن أشكركم على حسن الاستضافة منذ وصولنا إلى الرياض، وكما قلت سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي".

وأضاف :"الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسية التي سنعمل عليها، ونسعى لتحقيقها".

وحول الاختلاف الكروي بين قارتي آسيا وأفريقيا التي قضى فيها أكبر فترته التدريبية أكد :"من خلال تجربة دامت عشرة أعوام في أفريقيا، أستطيع إخباركم أن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن الأمر الأهم للمدرب هو التكيف مع البيئة التي يعمل بها".

Advertisements

وأضاف :"من المهم جدا أن أتواجد في السعودية لفترات طويلة، وأنا على دراية بشغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزيد موسما بعد آخر بين الأندية، ولقد تحدثت مع العديد من اللاعبين المغاربة الذين سبق وأن لعبوا في الدوري السعودي وسأتواجد غدا الاثنين في مباراة النصر بدوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي، وبعد غد الثلاثاء سأعود إلى جدة لحضور مباراة الأهلي والهلال، سيكون من مهامي أنا وطاقمي اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتي في عملي مع المنتخب".

وأكد :" التواجد في نهائيات كأس العالم تجربة عظيمة أود تكرارها كل مرة، لكن علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلا، وسنسعى سويا لتحقيقه. تابعت نهائيات كأس آسيا "تحت 19 عاما" والتي فاز بها المنتخب السعودي، كما تابعت أيضا كأس العالم تحت 20 عاما، وتحديدًا حينما لعب المنتخب السعودي أمام فرنسا، لدي فكرة كاملة عن هذا المنتخب".

من جهته أكد ياسر المسحل أن الاتفاق مع رينار كان سلسا وقال :" وضعنا عدد من المعايير لاختيار مدرب للمنتخب الأول يناسب هذه المرحلة، ووجدنا أن رينار المدرب المناسب والمفاوضات معه اتسمت بالسلاسة حتى تم الاتفاق".

وكان رينار أعلن رحيله عن تدريب المنتخب المغربي بعد نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، والتي توج بلقبها المنتخب الجزائري.

وودع المنتخب المغربي بطولة كأس أمم أفريقيا عقب خسارته في دور الستة عشر أمام منتخب بنين 1 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.