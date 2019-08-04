مران الزمالك.. غياب طارق حامد.. انتظام عبد الغني استعدادًا لبطل الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

انتظم فريق الزمالك لكرة القدم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة ديكاداها بطل الصومال في المباراة المقرر لها الأحد المقبل على ملعب "بتروسبورت" في إطار مباريات دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لمراسل يلا كورة بنادي الزمالك، فأن طارق حامد غاب عن التدريبات الجماعية لحصوله على راحة، في المقابل حصل أحمد سيد "زيزو" على أجازة زواج.

تدريبات الزمالك شهدت انتظام مدافع الفريق محمد عبد الغني في المران الجماعي بعد تعافيه من الآلام التي كان يعاني منها في وجه القدم خلال اليومين الماضيين.

وحصل عبد الغني على راحة من التدريبات في اليومين الماضيين إلا أنه ظهر في تدريبات مساء اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وشارك الظهير التونسي حمدي النقاز في التدريبات الجماعية بعد حصوله على راحة سبيلة لمدة 48 ساعة.

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في المقابل، خضع حازم أمام ظهير أيمن الفريق لتدريبات خاصة على هامش مشاركته في التدريبات الجماعية.

وأدى حازم إمام تدريبات اطالات وفك عضلات القدم بسبب شعوره باجهاد عضلي، ثم استكمل مشاركته في التدريبات الجماعية.

وخاض ثلاثي الفريق محمد عبد الشافي ومصطفى فتحي ومحمود علاء لتدريبات تأهيلية لتجهيزهم في الفترة المقبلة.

وأدى محمد عبد الشافي ومصطفى فتحي ثنائي الزمالك تدريبات في صالة الجيم في إطار البرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني.

واستمر محمود علاء في الخضوع لتدريبات تأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي الماضية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.