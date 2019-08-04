الزمالك يُنهي إجراءات ضم إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، انهاء إجراءات ضم إمام عاشور صانع ألعاب فريق غزل المحلة المعار لنادي حرس الحدود

وتواجد عاشور في مقر نادي الزمالك لحسم صفقة انتقاله للقلعة البيضاء ليكون الصفقة رقم 11 للفريق الأبيض.

وتوصلت إدارة الزمالك لاتفاق مع حرس الحدود لقطع إعارة اللاعب من المحلة إلى النادي العسكري التي ستنتهي بنهاية الموسم المقبل وحسم الزمالك الصفقة مقابل ١٢ مليون جنيه للمحلة.

ومن جانبه، وقع إمام عاشور على عقود لصفوف الزمالك لمدة 5 مواسم وحصل الفريق الأبيض على الاستغناء الخاص باللاعب.