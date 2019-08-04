"كاف" يوضح.. موقف السوبر الأفريقي ومكان المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حسم موعد كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع الزمالك مع بطل دوري أبطال أفريقيا، موضحًا ان المباراة ستقام في الإمارات.

وقال مصدر من داخل "كاف" في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن إقامة كأس السوبر في الموعد المحدد من قبل 16، 17 أو 18 أغسطس صعب للغاية بسبب الموقف الخاص بنهائي دوري أبطال أفريقيا والأمور المختلفة التي تحيط بالبطولة.

وأوضح موقف نهائي دوري الأبطال 2018-2019 عاد إلى ما قبل قرار المكتب التنفيذي، وسيتم مناقشة الموقف من البداية عن طريق لجان "كاف" سواء باعتماد نتيجة النهائي ليكون الترجي بطلًا أو اتخاذ قرار مغاير.

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وتابع: "لا يمكن أن أقول أن موعد السوبر تغير ولا استطيع أيضًا أن أجزم بإقامته في موعده كل شيء خاضع لتوقيت حسم أمر نهائي دوري الأبطال وبعدها يتم في موقف كأس السوبر."

وأشار المصدر ذاته إلى أنه حتى الآن لقاء كأس السوبر سيقام كما كان محدد له من قبل في الإمارات، بعد نجاح التجربة الأولى بإقامة السوبر الماضي في قطر.

وينتظر الزمالك تحديد منافسه في كأس السوبر الأفريقي والذي سيشهد خوض أبناء القلعة البيضاء المباراة لأول مرة منذ 2003.