برشلونة يقلب الطاولة على آرسنال في كامب نو

قلب نادي برشلونة الإسباني تأخره بهدف لفوز 2-1 أمام نظيره آرسنال الإنجليزي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب كامب نو، ضمن بطولة كأس جوهان غامبر الودية
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