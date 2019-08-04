برشلونة يقلب الطاولة على آرسنال في كامب نو

قلب نادي برشلونة الإسباني تأخره بهدف لفوز 2-1 أمام نظيره آرسنال الإنجليزي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب كامب نو، ضمن بطولة كأس جوهان غامبر الودية

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