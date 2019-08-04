إنتر ميلان يهزم توتنهام ودياً

حقق إنتر ميلان الإيطالي انتصاراً صعباً على مضيفه توتنهام الإنجليزي 4-3 بركلات الترجيح في مباراة جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ثم نجح إنتر ميلان في حسمها عبر ركلات الترجيح، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وافتتح لوكاس مورا التسجيل لتوتنهام بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، ثم أدرك إنتر ميلان التعادل بهدف للاعب ستيفانو سينسي في الدقيقة 36.