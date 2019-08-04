أوباما يهدي لشيكابالا هدية خاصة

اهدى يوسف أوباما زميله محمود عبد الرازق شيكابالا رقمه الخاص عقب عودة الفهد الأسمر للزمالك من جديد. كان شيكا تنازل عن رقم 10 لأوباما عقب رحيله عن الزمالك قبل أن يعود مرة أخرى. أخرى. وفور عودته قرر أوباما إعادة الرقم له وحصوله على رقم 10 والذي كان على قميص محمد إبراهيم الذي رحل للمقاصة.

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