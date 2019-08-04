مانشستر يونايتد يوقف مفاوضاته مع ديبالا ويعقد انتقال لوكاكو ليوفنتوس

أوقف نادي مانشستر يونايتد مفاوضاته مع يوفنتوس الإيطالي بشأن انتقال باولو ديبالا لاعب الأخير إلى النادي الإنجليزي، بعد أن شعرت إدارة الشياطين الحمر بمماطلة اللاعب الأرجنتنيني للانضمام للنادي.
وأوضحت شبكة سكاي سبورت العالمية في تقرير أعدته اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد أوقف مفاوضاته مه يوفنتوس بشأن انتقال ديبالا بسببمماطلة اللاعب في حسم موقف من ارتداء قميص النادي الإنجليزي.
وارتبط اسم ديبالا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع يوفنتوس، تتضمن انتقال لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر إلى البيانكونيري خلال الصيف الجاري.
لكن بعد أن أبدي ديبالا رغبته بعدم الانتقال
ديبالا البالغ من العمر 25 عامًا انتقل إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2015، قادمًا من باليرمو الإيطالي، حيث شارك في182 مباراة مع البيانكونيري سجل خلالهم 78 هدفًا وصنع 30 آخرين.
جدير بالذكر أن باولو ديبالا لم يشارك بصفة أساسية الموسم الماضي إبان حقبة ماسيميليانو أليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس.
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