سعد سمير ومحمد محمود يستكملان برنامجهما التأهيلي

قام سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، بأداء جلسة في الجيم، وبعض التدريبات العلاجية والتأهيلية داخل المبني الجديد الذيتم افتتاحه عصر اليوم بشكل رسمي.
ويخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلي يمتد لثلاثة أسابيع، فيما يستمر محمد محمود فيتنفيذ برنامجه لمدة شهر تمهيدًا لعودتهما إلى المشاركة في المران الجماعي.
وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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