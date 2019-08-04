ناصر ماهر يؤدي تدريبات تأهيلية في «التتش»

أدى ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية، اليوم، على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام «ماهر» بالجري حول الملعب. ونفّذ بعض التدريبات وفقًا للبرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

وواصل الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، التي تقام يوم 11 من أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.