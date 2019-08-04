عماد سمير مديرا فنيا لتليفونات بني سويف

تعاقد نادي تليفونات بني سويف مع الدكتور عماد سمير لتولى القيادة الفنية لفريق الكرة خلفا لأبو العينين شحاتة الذي رحل لتدريب نادي سوهاج. لتدريب نادي سوهاج. ويملك عماد سمير خبرة كبيرة بمجموعة الصعيد حيث سبق له تدريب فرق الوليدية وديروط والمدينة المنورة وهو مدير فني منطقة شمال الصعيد باتحاد الكرة. الوليدية وديروط والمدينة المنورة وهو مدير فني منطقة شمال الصعيد باتحاد الكرة. وحقق مع ديروط في الموسم الماضي المركز السادس برصيد 36 نقطة متفوقا على الألومنيوم وسوهاج .



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