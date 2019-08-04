تدريبات إضافية لحراس الزمالك

خضع ثلاثي حراس مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ، لتدريبات إضافية خلال مران اليوم الأحد ، حيث قام أيمن طاهر مدرب الحراس المرمى بقياده الثلاثي لتدريبات خاصه قبلبداية المران بساعة كاملة ثم خضعوا للتدريبات الجماعيه مع الفريق .
ويهدف أيمن طاهر ، إلى رفع معدلات اللياقة الفنية والبدنية للثلاثي منأجل الاستعداد بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة.
كما شارك عواد وأبو جبل في التقسيمة التي خاضها الفريق ،
ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادي لمواجهة بطل الصومال في ذهاب دور ال 64 لدوري ابطال افريقيا الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت .
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