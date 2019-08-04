تدريبات إضافية لحراس الزمالك

خضع ثلاثي حراس مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ، لتدريبات إضافية خلال مران اليوم الأحد ، حيث قام أيمن طاهر مدرب الحراس المرمى بقياده الثلاثي لتدريبات خاصه قبل

بداية المران بساعة كاملة ثم خضعوا للتدريبات الجماعيه مع الفريق .

ويهدف أيمن طاهر ، إلى رفع معدلات اللياقة الفنية والبدنية للثلاثي من

أجل الاستعداد بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة.كما شارك عواد وأبو جبل في التقسيمة التي خاضها الفريق ،ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادي لمواجهة بطل الصومال في ذهاب دور ال 64 لدوري ابطال افريقيا الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت .