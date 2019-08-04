إنبي ينتظم في معسكر الإسماعيلية

انتظم فريق إنبى في معسكر بالإسماعيلية تحت قيادة على ماهر فى الإسماعيلية، بعد الانتظام أمس السبت فىمعسكر استعدادًا للموسم الجديد.
ويشارك في التدريبات 36 لاعبًا مابين لاعبينجدد وناشئين للوقوف على مستواهم خلال المعسكر.
يذكر أن إنبي نجا من الهبوط بأعجوبة في الموسم المنصرم وهبط 3 أندية هم: الداخلية والنجوم وبتروجت.
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