اسماء مجدي تفوز بذهبية العرب للكاراتيه

حققت أسماء مجدى، لاعبة منتخب الكاراتيه، المركز الأول وذهبية الكاتا فى منافسات البطولة العربية بتونس.
وكان المنتخب قد حقق أمس 15 ميدالية متنوعة بين 6 ذهبياتو4 فضيات، بالإضافة إلى 5 برونزيات، حققها كل من ملك أحمد، ياسمين الجويلى، روان جمال، شهد محمد، شروق حامد كريم وليد"ذهبيات"، والفضيات لفاطمة عبدالناصر، لؤى هشام، عمرو عبدالحميد، وأحمد طارق.
بينما احرز البرونزيات ميار هشام، محمود عبد العزيز، عمرو أحمد، محمد عادل، ومؤمن صبرى.
يذكر ان البطولة العربية سوف تختتم منافساتها غداً.
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