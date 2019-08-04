ميسي: لست نادمًا على وعد التتويج بدوري أبطال أوروبا وسنحاول مجددًا

أكد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، أنه ليس نادمًا على ما قاله قبل بداية الموسم الماضي، عندما وعد الجماهير بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يحقق بعد الهزيمة التاريخية أمام ليفربول برباعية مقابل ثلاث أهداف، مجموع المباراتين، بدور نصف النهائي.

وأضاف ميسي قبل بداية مباراة فريقه أمام أرسنال في نهائي كأس خوان جامبر الدولية الودية: "لم أندم على أي كلام كنت قد قلته من قبل،

سأعود و أكرر أنه معاً جميعاً سنحاول أن نقاتل على كل شيء، يجب علينا أن نعطي قيمة للدوري الذي فزنا به و هو اللقب الثامن خلال 11 عاماً".وتابع: "هذا أمر عظيم بالنسبة لأي نادٍ، مع الوقت سيعرف الجميع أن تحقيق هذا الإنجاز ليس بالأمر السهل".وأشار:"هذا النادي يتنافس دائما على كل شيء، لن يكون هذا الموسم مختلفا، نحن مع آمال وحماس متجدد، وأتمنى أن يكون المشجعون على نفس الحال".وواصل "انا لست نادما على كلماتي في كاس غامبر الماضي، واكرر نفس الشيء، اثق بالفريق اثق بالمدرب، ليس لدي ادنى شك في اننا سوف نقاتل من اجل كل شيء، يجب ان نعطي قيمة للقب الليجا".وأتم حديثه: "لدي الثقة بهذا الفريق، لدي ثقة بهذا الطاقم التدريبي، وليس لدي أدنى شك في أننا سنقاتل مرة أخرى من أجل كل شيء".