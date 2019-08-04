تقرير.. نجم بيراميدز يرحل إلى الدوري الفرنسي

اقترب البيروفي كريستيان بينافينتي لاعب فريق بيراميدز من التعاقد مع نادي نانت الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وانضم بينافينتي إلى بيرميدز في انتقالات يناير الماضية إلى بيراميدز قادمًا من نادي شارل لوروا البلجيكي،إبان تولى المستشار تركي آل الشيخ ملكية نادي بيراميدز.
وكشفت صحيفة آس الإسبانية، أن لاعب الوسط البيروفي أنهى اجراءات انتقاله إلى نانت الفرنسي ليرتدي قميص الفريق اعتبارا من الموسم الجديد.
وأكدت أن بينافينتي سيصل غدًا الاثنين من أجل اجراء الفحوصات الطبية ومن ثم التوقيع على عقد إعارة لمدة موسم واحد.
جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رحل عن نادي بيراميدز، بعد أن باع النادي إلى الإماراتي سالم الشامسي، الأمر الذي أثار الشكوك حول استمرار اللاعبين أصحاب العقود المالية المرتفعة.
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