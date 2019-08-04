البحرين تعبر الأردن في بطولة غرب آسيا



حقق المنتخب البحريني، الأحد، انطلاقة قوية لمشواره في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بالتغلب على نظيره الأردني بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة المقامة في العراق.



وقدم المنتخب البحريني شوط أول قوي، وكان الأكثر خطورة في ظل اعتماد كبير على التسديد من بعيد، وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة.



وفي الشوط الثاني، سيطر المنتخب الأردني تمامًا وكان الأكثر خطورة، حتى جاء هدف المنتخب البحريني عكس سير اللقاء عن طريق إسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة 68.



ولم تنجح محاولات الأردن في العودة من جديد إلى اللقاء وتسجيل أية أهداف.



وتقام في وقت لاحق الأحد، المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها، وتجمع المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي.



المصدر: وكالات

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