برشلونة: نيمار غير مرتاح وعودته مستبعدة حاليًا

نفى جوردي كاردونير، نائب رئيس برشلونة، اليوم الأحد، تواصل ناديه مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال كاردونير، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "نيمار؟ الأمر مُعقد، نحن نعلم أنه غير مرتاح في سان جيرمان، وهو موقف يجب حله في باريس.. ونحن لدينا أسلحة كافية للقتال على الدوري ودوري الأبطال بفرص كبيرة".



وعما إذا كان البارسا قد أجرى محادثات مع نيمار، أجاب: "لم نتحدث معه، نحترم الأندية الأخرى والمنافسين كثيرًا، وإذا حدث ذلك يومًا ما سيخرج نيمار ويعلن".



وبشأن إمكانية عودة النجم البرازيلي للنادي الكتالوني، هذا الصيف، قال: "اليوم، وفي هذا الوقت، نستبعد عودته".



واختتم كاردونير: "لقب دوري أبطال أوروبا مطلب الجميع، نحب هذا اللقب ولدينا الرغبة في تحقيقه، ونأمل أن نكون مستعدين كل عام لحصده".



المصدر: موقع كورة