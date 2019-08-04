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اونلاين | messi مشاهدة مباراة برشلونة وارسنال رابط مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر Barca VS Arsenal

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يستضيف فريق برشلونة الإسبانى نظيره نادى أرسنال على ملعب كامب نو يوم الأحد المقبل فى نهائي كأس خوان جامبر إستعداداً للموسم الجديد.

وتنطلق المباراة فى الساعه الثامنة بتوقيت مصر وستذاع فقط على قناة برشلونة.

وستشهد المباراة تواجد نجوم برشلونة وعلى رأسهم الأرجنتينى ليونيل والوافد الجديد أنطوان جريزمان وأيضاً ستشهد نجوم أرسنال أوباميانج ولاكازيت والوافد الجديد نيكولاس بيبي.

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