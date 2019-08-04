اونلاين | يلا شوت plus مشاهدة مباراة برشلونة وارسنال بث مباشر رابط ماتش برشلونة messi جودة متعددة Sharjah Sports TV

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يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال بث مباشر kora live، يستضيف ملعب “كامب نو”، المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالعملاق الإسباني ونظيره الجانرز.

لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونظيره أرسنال الإنجليزي، ضمن المباراة الودية التي تجمع بينهما في إطار كأس خوان جامبر، حيث يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر kora live.

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يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال بث مباشر kora star، حيث تقام المبارة بينهما في تمام الثامنة مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة الشارقة الإماراتية، تابع لايف مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال، حيث يسعى فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني للوقوف على التشكيل الأساسي للفريق.

بينما يأمل الجانرز للحصول على لقب الكأس الودية التي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه من العملاق الإسباني الذي توج بها 41 مرة، كان أخرها أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 3/0، KORA STAR بدون تقطيع.