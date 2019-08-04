اونلاين | يلا شوت بلس GOAL مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف برشلونة YALLA MESSI

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلاً على نظيره برشلونة الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري، على ملعب "كامب نو"، ضمن إطار كأس خوان جامبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تماما الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وسيتمكن عشاق كرة القدم العالمية من متابعة المباراة على قناة الشارقة الإماراتية.

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ويسعى رفقاء ليونيل ميسي لتحقيق الفوز من أجل التأكيد على جاهزيتهم لانطلاقة الدوري، واسعاد الجماهير المنتظر زحفها تجاه المدرجات للاستمتاع بمشاهدة صفقاته الجديدة.

ويخشى فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة من تأثر مستوى ميسي بسبب إيقافه دوليًا مع منتخب بلاده لمدة 3 أشهر وتوقيع عقوبة 50 ألف دولار.

ومن الجدير بالذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قرر صباح السبت توقيع عقوبة على نجم نادي برشلونة، على خلفية تصريحاته باتهامه للاتحاد بالفساد عقب نهاية مباراة الأرجنتين والبرازيل، والتي أنتهت بتفوق الأخير بهدفين دون مقابل، وجاءت تصريحاته بسبب عدم لجوء حكم المباراة لتقنية الفيديو في ركلتي جزاء مشكوك في صحتهما.