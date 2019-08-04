اونلاين | Online أونلاين: مشاهدة مباراة برشلونة وارسنال بث مباشر Barcelona Griezmann يلا شوت رابط ماتش برشلونة Goal

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مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال اليوم الأحد 4-8-8 بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star ، حيث يستضيف ملعب "كامب نو" معقل البلاوجرانا، مباراة من العيار الثقيل، بين برشلونة الإسباني ونظيره أرسنال الإنجليزي، وذلك في المباراة الودية التي تجمع بينهما على كأس خوان جامبر.

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ومن المقرر أن تنطلق أحداث مبارة برشلونة وأرسنال، في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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يمكنكم مشاهة مباراة كأس خوان جامبر بين البارسا والجانرز، حصريًا عبر قناة نادي برشلونة BARCA TV ، كما ستكون المباراة متاحة مباشرة وبجودة عالية، من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة بقيادة مدربه إرنيستو فالفيردي هذه المباراة بتشكيلة مكونة من: حراسة المرمى: تير شتيجن، الدفاع: سيميدو , بيكيه , أومتيتي , ألبا، الوسط الدفاعي والمحوري: سيرجي روبيرتو , بوسكيتس , راكيتيتش، الأجنحة والهجوم الصريح: عثمان ديمبيلي , لويس سواريز , أنطوان جريزمان.

على الجهة الأخرى فإن آرسنال سيبدأ بتشكيلة مكونة من: حراسة المرمى: لينو، الدفاع: نايلز , سوكراتيس , تشامبرز , ناتشو مونريال، الوسط الدفاعي: جندوزي , تشاكا، الوسط الهجومي: داني سيبايوس , مخيتاريان , أوباميانج، الهجوم الصريح: نكتيا.