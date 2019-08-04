رياضة | رسميا.. الزمالك يضم إمام عاشور لـ5 مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الزمالك يضم إمام عاشور لـ5 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو الزمالك، في حسم صفقة إمام عاشور لاعب غزل المحلة والمعار لصفوف حرس الحدود، ليكون الصفقة رقم 11 للفارس الأبيض في الموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله رسميا للقلعة البيضاء، بعد الجلسة التي عقدها مسئولي الزمالك منذ قليل مع اللاعب ومسئولي الحرس والمحلة.

وأنهى الزمالك التفاصيل المالية مع اللاعب وإدارة الفريقين، ليصبح اللاعب رسميا ضمن صفوف الزمالك في الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع 10 صفقات، وهم محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل وإسلام جابر وكريم بامبو ومحمد عبد الشافي وأوناجم وأشرف بن شرقي بجانب عودة كل من شيكابالا ومصطفى محمد.