رياضة | التعادل يحسم ودية المصري وإف سي مصر بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم ودية المصري وإف سي مصر بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي المصري البورسعيدي، مع نظيره فريق إف سي مصر، بدون أهداف، في المباراة الودية، التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، استعدادا للدوري الممتاز.

خاض المصري الشوط الأول بتشكيل تكون من : أحمد مسعود، ، وعمر كمال ، وأحمد شوشة ، واسلام أبو سليمة ، وعبد الناصر دي ماريا ، وعمرو موسى ، وايزي ايميكا، وشيخ موكورو ، واسلام عطية ، ومفتاح طقطق، وأوستين أموتو.

Advertisements

وشارك نادي مصر في الشوط الأول بتشكيل ضم : وليد توفيق، ومصطفى حجاب ومحمد سعيد وعلاء عطا وأحمد محسن وهشام عبد الحميد ومحمود رامبو وكليف وأحمد عجله وحماده ناصر، وشارك في الشوط الثاني أحمد الصعيدي، ومصطفى علي كالوشا، ورامز زيدان، وعبد الرحمن جنديه، ورامز زيدان.

شهدت المباراة قوة وحماس من جانب لاعبي الفريقان، وظهر المصري بشكل جيد خلال فترات الشوط الأول، كما نجح لاعبو نادي مصر في الظهور بمستوى جيد خلال أحداث الشوط الثاني.

وأدار المباراة طاقم تحكيم بورسعيدي مكون من، ابراهيم محجوب، وأحمد بكر، ومحمد زين العابدين.