رياضة | إكرامي وناصر ماهر يواصلان التأهيل في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامي وناصر ماهر يواصلان التأهيل في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى جلسة في «الجيم»، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.

ويخضع إكرامي، لبرنامج تأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، قبل العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وكان إكرامي قد خضع لجراحة في الركبة بألمانيا، واطمأن على تحسّن حالته خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى هناك، وخضوعه لفحص طبي أكّد تحسن حالته.

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وأدى ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية، اليوم، على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام «ماهر» بالجري حول الملعب. ونفّذ بعض التدريبات وفقًا للبرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

وواصل الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، التي تقام يوم 11 من أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.