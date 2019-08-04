رياضة | سعد سمير ومحمد محمود يستكملان برنامجهما التأهيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير ومحمد محمود يستكملان برنامجهما التأهيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،، اليوم، بأداء جلسة في الجيم، وبعض التدريبات العلاجية والتأهيلية داخل المبني الجديد الذي تم افتتاحه عصر اليوم بشكل رسمي.

ويخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلي يمتد لثلاثة أسابيع، فيما يستمر محمد محمود في تنفيذ برنامجه لمدة شهر تمهيدًا لعودتهما إلى المشاركة في المران الجماعي.