رياضة | عاجل.. برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد أعلن عن نيته الواضحة فى إستعادة نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى يناقش مع إدارة باريس إمكانية التعاقد مع البرازيلي نيمار على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وأشارت الصحيفة أن هذا الطلب من الممكن أن يتحقق ويعود اللاعب لملعب كامب نو مرة أخرى لرغبة اللاعب الواضحة بالعودة من جديد لصفوف برشلونة.