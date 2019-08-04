رياضة | صفقة ريال مدريد الجديدة تجبر نجم الملكي على الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة ريال مدريد الجديدة تجبر نجم الملكي على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ضحية فان دي بيك الذي يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني إذا تمت صفقة النجم الهولندي من آياكس أمستردام في الصيف الحالي.



وأكد الصحفي إنريكي أورتيجو في تصريحات لبرنامج الترانسيستور الإسباني أن دي بيك يتألق في مركزي خط وسط وخلف المهاجم وأن التعاقد معه يؤثر بشكل مباشر على إيسكو.



وربطت العديد من التقارير فان دي بيك بشكل كبير للغاية من الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف لتدعيم خط وسط الملكي بسبب صعوبة التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.



وكان فان دي بيك قال تصريحات صحفية السبت الماضي عقب التعادل مع فيتيسه أرنهيم 2-2 في الدوري الهولندي: "نعم ريال مدريد تحدث مع آياكس بشأن التعاقد معي، كما أن وكلاء أعمالي تحدثوا مع ريال مدريد وتحدثوا مع آياكس أيضًا، لا أستطيع التحدث عن هذا الأمر أكثر".



وعن الاختيار بين ريال مدريد أو الاستمرار مع آياكس لموسم واحد آخر على الأقل، اختتم فان دي بيك تصريحاته قائلاً :" الخياران جيدان".