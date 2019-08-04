رياضة | ميسي يطلق تصريحات نارية قبل انطلاق الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطلق تصريحات نارية قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ليونيل ميسي قائد برشلونة عن الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني، والمسابقات المختلفة، وذلك على هامش مباراة البارسا أمام البارسا في بطولة كأس خوان جامبر.

وقال ميسي خلال حديثه للجمهور في ملعب الكامب نو قبل مباراة أرسنال: "لست نادماً على ما قلت الموسم الماضي, واكررها هذه المرة ايضاً".

وتابع: "من الصعب أن أقول شيئًا بعد الموسم الماضي، لكنني لست نادماً على أي شيء وأقول نفس الشيء بعد ذلك. ليس لدي أدنى شك في أننا سنعمل معًا على كل شيء، أنا واثق".

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وأضاف: "كانت نهاية الموسم الماضي مريرة بعض الشيء ولكن يجب علينا أن نُقدر الـ 8 ألقاب ليجا في 11 عاما".

وواصل: "الفوز بـ 8 ليجا في 11 موسما أمر إعجازي بأي مكان أخر ، بعد بضعة سنوات سنرى كم هذا الأمر كان صعب جدا".

واختتم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية: "أنا أثق في هذا الفريق لاعبين و طاقم تدريب، سنقاتل معاً من أجل كل شيئ مرة أخرى".