رياضة | على حسن الخامس عشر فى بطولة للعالم للشباب للكانوى والكياك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على حسن الخامس عشر فى بطولة للعالم للشباب للكانوى والكياك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق لاعب منتخب مصر للكانوى والكياك تحت 23 عاما انجازا فى بطولة العالم التى اختتمت فعالياتها فى رومانيا .

واستطاع على حسن الحصول على المركز السادس فى نهائي سباق 500 متر كياك المستوى الثانى محتلا بذلك الترتيب الخامس عشر على مستوى العالم من بين 31 دولة شاركوا فى السباق . Advertisements

وسجل على حسن زمنا قدره دقيقة و58 ثانية وبفارق 11 ثانية عن الحائز على لقب بطل العالم الالمانى ياكوب والذى سحل رقما قدره دقيفة و47 ثانية .

ومن جانبه قام رئيس الاتحاد المستشار محمد السكرى بالاتصال هاتفيا بالبعثة المصرية فى رومانيا وقدم لهم التهنئة على الانجاز الذى تحقق وطالب ببذل مزيد من الجهد لمواصلة تحقيق النتائج الايجابية المشرفة لرياضة الكانوى والكياك خاصة والرياضة المصرية عامة .