رياضة | على وتاتيانا سلامة بدون راحة فى العيد استعدادا لبطولة فينسيا الدولية للناشئين والناشئات

يغادر ثنائي الجولف المصرى الصاعد على وشقيقته الصغرى تاتيانا سلامة مدينة فلورنسا الايطالية غدا الإثنين متوجها إلى مدينة فينسيا الايطالية استعدادا للمشاركة فى بطولة فينسيا الدولية لناشئي وناشئات الجولف المقرر اقامتها خلال الفترة من 22 إلى 24 اغسطس الجارى .

ويواصل على سلامة وتاتيانا سلامة التدريب على فترتين يوميا اعتبارا من الغد وعلى مدار 15 يوما ولكن على ملعب البطولة الذى ستقام عليه المنافسات وذلك فى المرحلة الاخيرة من برنامج الاعداد حسب ترتيبات الجهاز الفنى الهولندي الايطالى للثنائي المصرى .

ويحتفل على سلامة بعيد ميلاده التاسع بعد غدا الثلاثاء مع شقيقته ومدربه الهولندى بمدينة فينسيا وذلك دون الحصول على اى راحة تزامنا مع بدء العد التنازلى لانطلاق المنافسات .

كما قرر المدرب الهولندي باس كرافينكل الغاء اجازة العيد للاعب على سلامة من أجل التركيز التام فى البطولة لتحقيق افضل نتيجة فى مرحلة 9 سنوات التى يشارك فيها .