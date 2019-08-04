رياضة | مانشستر يونايتد ينسحب من الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد ينسحب من الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، عن انسحاب نادي مانشستر يونايتد من صفقة ضم مهاجم يوفنتوس الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سحب عرضه المقدم لضم باولو ديبالا بعد تحفظات اللاعب على رغبته بالانتقال للنادي وراتبه وعمولة وكيل أعماله.

وأكدت أن مدرب مانشستر يونايتد سولشاير عازم على عدم التعاقد إلا مع لاعبين ملتزمين بأن يكونوا جزءًا من مشروعه في النادي.

وأشارت إلى أنه لا يزال مانشستر يونايتد مبقيًا الخيارات مفتوحة قبل نهاية الانتقالات ولديهم السيولة المالية، وأن سولشاير مهتم بتعزيز خط وسط الفريق بلاعبٍ جديد.