رياضة | برشلونة يزف نبأ غير سار لجماهيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يزف نبأ غير سار لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر خبراً غير سار لجماهير البلوجرانا بشأن عودة نيمار دا سيلفا.

وخلال تصريحات لـ "راديو كاتالونيا" قال جوردي: عودة نيمار الى الكامب نو أمر معقد، هذا شيء يجب حله في ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وأجاب كاردونر عن إمكانية وصول نيمار للكامب نو هذا الصيف؟ قائلاً: "اليوم في هذا الوقت وصول نيمار مستبعد".

وأختتم: هناك اليوم مشكلة بين باريس سان جيرمان ونيمار، وليس لنا دور في هذا الأمر يجب حله في حديقة الامراء نحن دورنا سلبي هنا، اليوم حاليا نستبعد أن يأتي نيمار فسنتحدث إليكم لاحقاً اذا قدم الللاعب البرازيلي.