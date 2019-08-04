رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة وارسنال بث مباشر Barcelona vs Arsenal يلا شوت رابط ماتش برشلونة messi goal قناة الشارقة يوتيوب

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نقدم لكم متابعينا عبر موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة برشلونة barcelona وآرسنال arsenal بث مباشر كورة أون لاين kora online حيثُ يلتقي نادي برشلونة على أرضه مع آرسنال في كأس جوان غامبر مساء اليوم الأحد الموافق 4/8/2019.

ويواجه برشلونة نظيره آرسنال في جوان على ملعب كامب نو وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، ونوفر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة برشلونة وآرسنال بث مباشر كورة لايف kora live.

تشكيلة برشلونة المتوقعة:

حراسة المرمى: تير شتيجن

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خط الدفاع: سيميدو، جيرارد بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، راكيتيتش عثمان ديمبيلي

خط الهجوم: لويس سواريز، أنطوان جريزمان

وسيتم نقل مباراة برشلونة وآرسنال في كأس جوان غامبر عبر البث المباشر الحصري على قناة الشارقة الرياضية التي أعلنت إذاعة المباراة بالإضافة لمباراتي برشلونة ونابولي وريال مدريد وروما.

ونوفر لكم متابعينا هنا رابط مشاهدة مباراة برشلونة وآرسنال بث مباشر كورة ستار kora star مشاهدة ومتابعة مباراة ليونيل ميسي messi يلا شوت yalla shoot.