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سيتي يهزم ليفربول بركلات الترجيح ويحرز لقب درع المجتمع

أحرز مانشستر سيتي لقب درع المجتمع لكرة القدم بعد الفوز 5-4 على ليفربول بركلات الترجيح وعقب التعادل 1-1 في استاد ويمبلي اليوم الأحد.

وتقدم رحيم سترلينج، لاعب ليفربول السابق، بهدف لسيتي بطل الثلاثية المحلية الموسم الماضي في الدقيقة 12 وسط سيطرة تامة على الشوط الأول من فريق المدرب بيب جوارديولا.

لكن أداء ليفربول بطل أوروبا تطور كثيرا في الشوط الثاني وأدرك المدافع البديل جويل ماتيب التعادل بضربة رأس في الدقيقة 77.

وأنقذ كايل ووكر مدافع سيتي كرة من على خط المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع بعد ضربة رأس من محمد صلاح الذي أهدر قبلها مباشرة انفرادا بمرمى الحارس كلاوديو برافو.

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وسجل سيتي ركلات الترجيح الخمس بنجاح ليواصل الهيمنة التامة على الألقاب المحلية بينما أهدر جورجينيو فينالدم لاعب ليفربول حيث تصدى للكرة الحارس برافو.

ورد إطار المرمى محاولتين من ثنائي ليفربول صلاح وفيرجيل فان ديك في الشوط الثاني كما سدد سترلينج كرة في القائم.

وجاء الهدف الأول المبكر لسيتي بعدما لمس ديفيد سيلفا كرة عرضية وغير اتجاهها إلى سترلينج الذي سدد بقدمه من مدى قريب وأخفق الحارس أليسون بيكر في إبعادها رغم أنه كان قريبا من الإمساك بالكرة.

وبعد إهدار عدة فرص سهلة أرسل فان ديك كرة عرضية من داخل المنطقة وقابل زميله قلب الدفاع ماتيب الكرة بضربة رأس من مدى قريب ليدرك التعادل ويستمر ضغط ليفربول قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.