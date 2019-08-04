اخبار الرياضه

رئيس اتحاد القدم يكشف عن موعد ومكان نهائي السوبر السعودي

0 نشر
Shareef 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع رئيس اتحاد القدم يكشف عن موعد ومكان نهائي السوبر السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رئيس اتحاد القدم السعودي، ياسر المسحل، اليوم، أن نهائي كأس السوبر السعودي الذي سيجمع فريقا النصر والتعاون، سيقام في شهر يناير من العام المقبل في .

وتعد هذه المرة الثالثة التي يقرر فيها أن يقام السوبر السعودي داخل السعودية بعد أن تم إقامته في العديد من النسخ الماضية في العاصمة البريطانية لندن.

ومن جانبه، أعلن أيضا رئيس اتحاد القدم أنه سيتم استمرار الحكام الأجانب في مباريات الدوري السعودي للموسم القادم.

وأوضح المسحل، أن نادي الاتحاد يتحمل مشاركة للاعبه هارون كمارا في بطولة دوري أبطال آسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد القدم يكشف عن موعد ومكان نهائي السوبر السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا