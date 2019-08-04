الان تتابع رئيس اتحاد القدم يكشف عن موعد ومكان نهائي السوبر السعودي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن رئيس اتحاد القدم السعودي، ياسر المسحل، اليوم، أن نهائي كأس السوبر السعودي الذي سيجمع فريقا النصر والتعاون، سيقام في شهر يناير من العام المقبل في السعودية.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يقرر فيها أن يقام السوبر السعودي داخل السعودية بعد أن تم إقامته في العديد من النسخ الماضية في العاصمة البريطانية لندن.
ومن جانبه، أعلن أيضا رئيس اتحاد القدم أنه سيتم استمرار الحكام الأجانب في مباريات الدوري السعودي للموسم القادم.
وأوضح المسحل، أن نادي الاتحاد يتحمل مشاركة للاعبه هارون كمارا في بطولة دوري أبطال آسيا.
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