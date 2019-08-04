مدرب الأخضر الجديد رينار: أهلا بالمونديال

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

قال هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي الجديد إنه سيبدأ مهامه الاثنين بحضور لقاء النصر والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، مضيفا أنه تابع المنتخب السعودي للشباب في المونديال الأخير وكون فكرة كاملة عن عناصره.

ووقع رينار مدرب منتخب المغرب وكوت ديفوار وزامبيا وأنغولا السابق، عقده مع الاتحاد السعودي لتولي مهمة تدريب المنتخب حتى نهائيات كأس العالم 2022.

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وأضاف المدرب الفرنسي الحائز على لقبي كأس أمم إفريقيا في مؤتمر صحفي: سأتواجد في السعودية لفترة طويلة، على أن أبدأ بحضور مباراة النصر والوحدة الإماراتي وبعدها الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا، كي أرى اللاعبين.

وتابع: مهمتي تبدأ باكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم خدمتنا في المنتخب، فالتواجد في كأس العالم تجربة عظيمة نود تكرارها كل مرة رغم صعوبة هذا الأمر، لكننا سنسعى سوياً لتحقيقه.

وقال: لقد تابعت نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي حققها المنتخب السعودي، وكذلك مباراة المنتخب السعودي أمام فرنسا في مونديال الشباب الأخير، ولدي فكرة كاملة عن هذا المنتخب.

وختم حديثه قائلاً: من خلال تجربة دامت عقداً في إفريقيا، أؤكد أن الاختلاف هناك موجود في كرة القدم بالجزء الشمالي من القارة وكذلك جنوبها، والأهم بالنسبة للمدرب هو التكيف مع البيئة التي يعمل بها.