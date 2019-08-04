شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يؤكد أهمية مراعاة برنامج إعداد الأوليمبي قبل بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب على ضرورة التنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم للحفاظ على برنامج إعداد المنتخب الأوليمبي المعتمد من الاتحاد واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة; لضمان تحقيق النتائج المرجوة منه خلال مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والتي تعد في الوقت نفسه مؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واكد غريب في تصريحاته اليوم للموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن مراعاة برنامج المنتخب الأوليمبي يحقق المصلحة العامة وواجب وطني، لاسيما أنه موضوع وفق الأجندة الدولية ويتماشى مع اللوائح الدولية، في الوقت الذي تحول فيه سن لاعبي الفريق (مواليد 1997) إلى المستوى الأول والفرق الأولى في أنديتهم.

وأضاف أن القائم بأعمال الاتحاد اللواء ثروت سويلم دعاه صباح اليوم لاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بحضور علاء عبدالعزيز مدير الفريق للتنسيق، مشيرا إلى أن نتيجة هذا الاجتماع كانت تعديل مواعيد مباريات كأس مصر حتى يتمكن المنتخب الأوليمبي من تنفيذ معسكره المعتمد والمعروف موعده مسبقا خلال الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر المقبل، لافتا إلى معسكر آخر للفريق سيعقده خلال شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى معسكر ما قبل البطولة.