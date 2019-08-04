شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة يعلق على أداء محمد صلاح أمام السيتي: «بداية مبشرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر السابق، والمُحلل بشبكة قنوات «beIN» الرياضية القطرية، على أداء لاعبنا المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في مباراة مانشستر سيتي بكأس درع الاتحاد.

وقال أبوتريكة عقب نهاية المباراة في الاستديو التحليلي: «صلاح قدم مباراة كبيرة، ولكن لم يكن محظوظًا، خلق العديد من الفرص، 10 تسديدات، ظهر بمستوى جيد للغاية، على الرغم من إنهاءه للموسم في وقت مُتأخر، بعد المشاركة مع مصر في كأس الأمم الإفريقية».

Advertisements

وأكمل تصريحاته قائلًا: «بدنيًا كان جيدًا، بعد المرور بمشاكل مع مصر؛ هذه رسالة منه يقول أنا متواجد، هذه بداية مبشرة بالنسبة له».

وأضاف: «ذهنيًا أصبح قوي، صلاح لاعب كبير، توج بالحذاء الذهبي مرتين على التوالي، وترشح مرتين تواليًا لأفضل لاعب في العالم، ليس بحاجة لإثبات شيء لأحد بالنسبة لي، هذه البداية جيدة للغاية لصلاح».

وواصل: «كالعادة كان سريعًا، ولكن ينقصه فقط التسرع نوعًا ما في بعض الفرص، وأيضًا هناك أنانية زائدة في بعض الفرص».

وأنهى تصريحاته قائلًا: «لكن في المجمل، قدم مباراة كبيرة على المستوى الذهني والبدني، لكن في مسألة تسجيل الأهداف؛ كان بحاجة لمزيد من الحظ الذي غاب عن صلاح في مباراة اليوم».