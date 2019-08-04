شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «الأخضر»: الوصول إلى مونديال 2022 هدف رئيسي.. وسأكتشف أبرز اللاعبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن هناك معايير تم وضعها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب الأول، ووقع الاختيار على الفرنسي إيرڤي رينارد، الذي كانت له متابعة سابقة للمنتخب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم (الأحد)، لمدرب المنتخب الوطني الأول «إيرڤي رينارد» ورئيس اتحاد القدم ياسر المسحل.

وأعلن المسحل استمرار الحكم الأجنبي في إدارة مباريات الموسم الجديد، وأن قرار عودة الحكم السعودي بيد رئيس لجنة الحكام الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه، كما أنه ستتم زيادة أعداد كاميرات تقنية الفيديو (فار).

وأضاف رئيس «اتحاد القدم» أنه سيتم الإعلان عن الناقل الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، وسيكون لائقا بسمعة الدوري.

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وتابع: الأندية أكملت اشتراطات مشاركة المواليد في البطولة الآسيوية، ولا يوجد خطاب رسمي من الاتحاد القاري حول مشاركتهم.

من جهته، قال المدرب الفرنسي رينارد: أود أن أشكركم على حسن الاستضافة منذ وصولنا إلى الرياض، وكما قلت لحظة وصولي هو أننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي، مضيفا: «الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسية التي سنعمل عليها، ونسعى لتحقيقها».

وعن الاختلاف بين آسيا وأفريقيا، قال المدرب إيرڤي رينارد: من خلال تجربة دامت 10 أعوام في أفريقيا، أستطيع إخباركم أن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن الأمر الأهم للمدرب هو التكيف مع البيئة التي تعمل بها، وأضاف: من المهم جداً أن أتواجد في السعودية لفترات طويلة، وأنا على دراية بشغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزيد موسماً بعد آخر بين الأندية، ولقد تحدثت مع العديد من اللاعبين المغاربة الذين سبق أن لعبوا في الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن رينارد وجوده غدا (الاثنين) في مباراة النصر ضد فريق الوحدة الإماراتي، وبعد غدٍ (الثلاثاء) سيعود إلى جدة لحضور مباراة الأهلي والهلال الآسيويتين، وتابع «سيكون من مهماتي أنا وطاقمي اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتي في عملي مع المنتخب».

واستطرد المدرب رينارد: الوجود في نهائيات كأس العالم تجربة عظيمة تود تكرارها كل مرة، لكن علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلاً، وسنسعى سوياً لتحقيقه، مضيفاً: تابعت نهائيات كأس آسيا «تحت 19 عاما» التي حققها المنتخب السعودي، كما تابعت أيضاً كأس العالم «تحت 20 عاما»، وتحديداً حينما لعبتم أمام فرنسا، لدي فكرة كاملة عن هذا المنتخب.