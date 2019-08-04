المقاولون يخطط لافتتاح قناة جديدة لنقل أخبار النادى...

جدة - عمرو شويل اجتمع عصر اليوم المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة والمشرف العام على الكرة بنادى المقاولون ومحمد رضوان رئيس القطاع بالأجهزة الفنية والادارية والطبية للقطاع وتحدث المشرف العام على الكرة.

أكد محمد عادل أن نادى المقاولون العرب هو فخر لمصر باعتباره أكثر الأندية حصولا على البطولات بعد قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، مطالبا جميع مدربى القطاع أن يزرعوا الانتماء بداخل لاعبى القطاع سواء فرق الناشئين أو البراعم لهذا الكيان العملاق وان يجاهدوا على خلق ناشئ مميز وان يكون مستواه الاخلاقى مثل المستوى الفنى لان الانتماء فى ذلك الوقت اصبح عملة نادرة لدى اللاعبين.

شدد على أن المقاولون قادر على صنع محمد صلاح اخر بالعمل والحيادية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة اعلامية كبيرة لتعريف كل الاجيال بتاريخ قلعة ذئاب الجبل هذا الصرح العملاق.

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أوضح أنه بصدد فتح قناة تبث أخبار نادى المقاولون كما تحدث رضوان أيضا عن تاريخ نادى المقاولون من حيث بطولته، مؤكدا أن نادى المقاولون كبير بأبنائه المخلصين دائما.

وفى نهاية الإجتماع قدم رضوان كل الشكر للمهندس محمد عادل على تلبية الدعوة خاصة بعدما أكد له أن مجلس الادارة داعم دائم لقطاع الناشئين فى تلبية كل ما يحتاجه تحت قيادة المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الادارة.