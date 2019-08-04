نيمار يقود الإسماعيلى للفوز على بور فؤاد...

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جدة - عمرو شويل تغلب الإسماعيلى على نظيره بورفؤاد بهدف دون رد في المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادى القناة ، ضمن البرنامج التحضيرى لخوض منافسات الموسم الجديد. سجل هدف المباراة الوافد الجديد خليل حجى نيمار فى الدقيقة الــ15 من عمر اللقاء.

بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم حراسة المرمى.. محمد فوزى خط الدفاع.. لاعب يخضع للاختبار، ريتشارد بافور، محمد مجدى، أسامة إبراهيم Advertisements خط الوسط.. عماد حمدى، محمد بيومى، شكرى نجيب، خليل نيمار خط الهجوم.. محمد الشامى، بنسون شيلونجو وشارك من الإسماعيلي بالشوط الثانى كل من محمد مجدى، محمد عمار، محمد هاشم، أحمد أيمن، أحمج بطوط، مصطفى فارس، كاستيلو، محمد الضرف، نادر رمضان، مدحت فقوسة، وجيه عبد الحكيم، حازم مرسى. ويستعد الفريق لخوض منافسات بطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” بنسختهما الجديدة خلال الفترة المقبلة.

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