شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. عودة النقاز.. السافل وشيفو فى "الجيمانزيوم" وتدريبات خاصة لشيكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادى بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة.

فيما أدى الثنائى محمد عبد الشافي ومصطفى فتحي لاعبا الزمالك تدريبات في صالة الجيمانزيوم فى إطار البرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفنى لتجهيزهما للمرحلة المقبلة فيما استمر محمود علاء في الخضوع لتدريبات تأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلى الماضية بالدورى ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

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بينما خضع حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، لتدريبات خاصة وسط مشاركته في التدريبات الجماعية، أدى اللاعب تدريبات إطالات وفك عضلات القدم بسبب شعوره باجهاد عضلي، ثم استكمل مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادى بقلعة ميت عقبة لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.