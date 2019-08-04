شكرا لقرائتكم باولو: لم أحسم وجهتى المقبلة حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام باولو مهاجم الزمالك المنتهى إعارته للداخلية بنهاية الموسم المنصرم، إنه لم يحسم وجهته حتى الآن، مشيرًا إلى إنه تلقى العديد من العروض ومازال يقوم بدراستها قبل الاستقرار على أحدهما.

أضاف باولو فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه تلقى عروضًا من عدة أندية بالدورى الممتاز، ويأتى أبرزها من نادى الإنتاج الحربى وطلائع الجيش وكذلك بتروجت الهابط حديثًا للقسم الثانى، بخلال فرق عديدة أخرى، إلا إنه يقوم فى الوقت الحالى بدراسة كافة العروض بعناية قبل تحديد وجهته بشكل رسمى.

ومن المقرر أن يختار باولو أفضل العروض المقدمة إليه من أجل إتمام رحيله عن قلعة ميت عقبة خلال الصيف الحالية وخوض تجربة جديدة مع أحد أندية الممتاز بعد هبوط الداخلية إلى دورى القسم الثانى.