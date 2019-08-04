شكرا لقرائتكم ثنائى الأهلى يحجز مصيف الساحل الشمالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجز ثنائى الاهلى مصيف الساحل الشمالى خلال الفترة الحالية بعد استبعادهما من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى.

واقترب الثنائى اسلام محارب وناصر ماهر من الانتقال لصفوف فريق سموحة أحد أندية الإسكندرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك للبحث عن مرحلة جديدة بنادى آخر بعد خروجهما من حسابات القلعة الحمراء.

وشارك ناصر ماهر فى تدريبات الفريق اليوم بملعب مختار التتش وذلك بعد ساعات قليلة من افتتاح المبنى الجديد للفريق الذى تم الاعلان عنه اليوم.

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وشارك ناصر ماهر بشكل أساسى فى النصف الأول من الموسم الحالى الا أنه ابتعد فجأة عن الصورة الرئيسية بصفوف الفريق وغاب عن المشاركة مع الفريق فى المرحلة الحاسمة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

بينما خرج اسلام محارب من اهتمامات الأهلى نهائياً بعد صدامه المتكرر مع بعض زملائه بالاضافة الى اعتراضه على عدم مشاركته بصفة اساسية فى الفريق خلال الفترة الماضية ما ساهم فى رغبة اللاعب بالرحيل عن النادى والبحث عن عرض خارجى أو محلى يضمن له البقاء فى مقدمة أصحاب اللمسة الجميلة فى الكرة المصرية.

الاهلى يواجه اطلع بره

ويستعد النادى الاهلى لمواجهة إطلع بره الجنوب سودانى فى المباراة التى ستقام بينهما مساء الأحد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.