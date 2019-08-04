شكرا لقرائتكم أرسنال يتقدم على برشلونة بهدف فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق أرسنال الإنجليزي، الشوط الأول من مباراته امام نظيره برشلونة الإسباني، متقدما بهدف نظيف، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "كامب نو"، فى بطولة كأس خوان جامبر الودية.

وجاء الهدف الوحيد عبر الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 36 من خلال كرة استلمها من على حدود منطقة الجزاء وسددها في شباك البارسا بشكل رائع.

ويغيب عن المباراة ثنائي نجوم برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، بالإضافة إلى لاعب الوسط أرتورو فيدال.

في المقابل يغيب لاعبنا المصري محمد النني المحترف في صفوف أرسنال عن قائمة المباراة بعد استبعاده من قبل المدرب أوناي إيمري.

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من المنتظر أن يواجه برشلونة، نظيره نابولى الإيطالى فى مبارتين وديتين يومى 7 و10 أغسطس الجارى فى آخر تجاربه قبل لقاء أتلتيك بلباو فى افتتاح مباريات الدورى الإسبانى يوم 16 أغسطس.

فى المقابل ستكون مباراة اليوم هى الأخيرة للجانرز قبل انطلاق الموسم الجديد، والذى سيفتتحه أرسنال بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس الجارى فى افتتاح مباريات الدورى الإنجليزى.