الزمالك يجدد عقد ملابس الفريق الأول...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الزمالك استمرار التعاقد مع شركة الملابس التى تتولى توريد زى الفريق الكروى الأول بالنادى خلال الموسم المقبل. وحصل نادى الزمالك على لقب بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية الموسم الحالى على حساب نهضة بركان المغربى، بينما خسر الدورى المصرى لحساب الفريق الكروى الأول بالنادى الاهلى. ونال زى الزمالك اشادة خلال الموسم المنقضى حيث استطاع الفريق الظهور بالشكل الذى يليق بمكانة القلعة البيضاء فى مصر والمنطقة العربية والأفريقية. Advertisements طارق يحيى مدرب مؤقت للزمالك وعين مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور طارق يحيى فى منصب المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة بعد رحيل خالد جلال المدير الفنى الذى تقدم باستقالته من منصبه على خلفية النتائج السلبية التى حققها الفريق فى فترة توليه المهمة وتسببت فى فقدان درع بطولة الدورى المصرى الممتاز لصالح غريمه التقليدى نادى الزمالك. الزمالك يبحث عن مدير فنى أجنبى يبحث مجلس ادارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن مدير فنى جديد للفريق بعد فشل تجربة خالد جلال والتأكيد على حاجة القلعة البيضاء لمدرب قادر على قيادة الفريق للتويج بالبطولات وصاحب شخصية قوية.

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