شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى يطالب لاعبى الاتحاد بالمنافسة على الكأس والبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى على عقد جلسة مع لاعبى سيد البلد والجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف خلال زيارته مران الفريق فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر. وينتظر الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى للكأس الفائز من مواجهة الزمالك مع مصر المقاصة فى دور الثمانية والتى ستقام يوم 28 أغسطس الجارى . وشهدت جلسة مصيلحى ولاعبى الاتحاد وصلة من الهزار والضحك خاصة خالد قمر هداف الفريق الذى يرتبط بعلاقة قوية مع رئيس سيد البلد، بالإضافة للوافدين الجدد أحمد رفعت وإسلام جمال وعماد السيد ثلاثى الزمالك. Advertisements وطلب مصيلحى من اللاعبين ضرورة التركيز والسعى لتحقيق طموحات الادارة والجماهير الاسكندرانية، مؤكدا أن بطولة الكأس فرصة كبيرة للتعبيرعن قدراتهم بخلاف البطولة العربية والتى تخطط الادارة للمنافسة على لقبها. كان الاتحاد السكندرى حقق فوزا كبيرا على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف أحرزهم السيد سالم فى الدقيقه 22 من ضربة جزاء، وأضاف خالد قمر الهدف الثانى والثالث فى الدقيقتين 30 و 37 لينتهى الشوط الأول بثلاثيه نظيفة ومع بدايه الشوط الثانى كثف الاتحاد من هجومه ليضيف محمد ناجى جدو الهدف الرابع فى الدقيقه 47 واختتم محمد عبد المجيد أهداف الاتحاد فى الدقيقه 59.

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